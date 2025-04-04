Появились впервые кадры мультфильма «Зверополис 2»

Disney опубликовал первые кадры мультфильма «Зверополис 2». На них можно увидеть знакомые лица: крольчиху Джуди Хоппс и хитрого лиса Ника.

Ещё в кадры попали змей Гэрип и психотерапевтом, к которому обращаются главные герои, когда в их взаимоотношениях начинаются трудности. Сюжетных деталей мультфильма нет, поскольку о проекте в последнее время слишком мало говорили.

Фото: Disney

Фото: Disney

Известно, что над сиквелом работает сценарист оригинального «Зверополиса» Джаред Буш, однако участие в производстве режиссёров Байрона Ховарда и Рича Мура до сих пор не подтверждено.

«Зверополис 2» выйдет в зарубежный прокат 26 ноября.