Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились впервые кадры мультфильма «Зверополис 2»

Появились впервые кадры мультфильма «Зверополис 2»
Комментарии

Disney опубликовал первые кадры мультфильма «Зверополис 2». На них можно увидеть знакомые лица: крольчиху Джуди Хоппс и хитрого лиса Ника.

Ещё в кадры попали змей Гэрип и психотерапевтом, к которому обращаются главные герои, когда в их взаимоотношениях начинаются трудности. Сюжетных деталей мультфильма нет, поскольку о проекте в последнее время слишком мало говорили.

Фото: Disney

Фото: Disney

Известно, что над сиквелом работает сценарист оригинального «Зверополиса» Джаред Буш, однако участие в производстве режиссёров Байрона Ховарда и Рича Мура до сих пор не подтверждено.

«Зверополис 2» выйдет в зарубежный прокат 26 ноября.

Материалы по теме
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android