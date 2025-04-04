Работа над ремейком мультфильма «Рапунцель» приостановлена, Disney винит «Белоснежку»

Источники издания The Hollywood Reporter сообщили, что работа над киноадаптацией мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» поставлена на паузу. В чём же причина?

По данным СМИ, на решение о приостановке работы над проектом повлиял провал «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер. Больше всего Disney в случае с «Белоснежкой» смущают плохие отзывы (как от критиков, так и от зрителей), а ещё низкие кассовые сборы и прочие скандалы.

Когда возобновится производство «Рапунцель», неизвестно. Сейчас Disney готовится к выходу других киноадаптаций своих мультфильмов: ремейков «Лило и Стича» и «Моаны».

Постановщиком «Рапунцель» должен был выступить Майкл Грейси, известный по проекту «Величайший шоумен».