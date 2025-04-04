Второй сезон Marvel Rivals начнётся 11 апреля — в игре появится Эмма Фрост

Китайская компания NetEase опубликовала тизер-трейлер второго сезона Marvel Rivals. В нём подтвердили, что новым героем тайтла выступит мутантка Эмма Фрост. Её роль — танк.

В ролике, помимо неё, показали и других мутантов, которые пришли на мероприятие, но его в итоге сорвал Альтрон со своей армией.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Вместе с Эммой во втором сезоне добавят много новых косметических предметов, представят свежий боевой пропуск и многое другое. Второй сезон стартует уже 11 апреля. Вероятно, после Эммы в игру добавят Альтрона.

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК.