Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон Marvel Rivals начнётся 11 апреля — в игре появится Эмма Фрост

Второй сезон Marvel Rivals начнётся 11 апреля — в игре появится Эмма Фрост
Комментарии

Китайская компания NetEase опубликовала тизер-трейлер второго сезона Marvel Rivals. В нём подтвердили, что новым героем тайтла выступит мутантка Эмма Фрост. Её роль — танк.

В ролике, помимо неё, показали и других мутантов, которые пришли на мероприятие, но его в итоге сорвал Альтрон со своей армией.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Вместе с Эммой во втором сезоне добавят много новых косметических предметов, представят свежий боевой пропуск и многое другое. Второй сезон стартует уже 11 апреля. Вероятно, после Эммы в игру добавят Альтрона.

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

Материалы по теме
Промокоды Standoff 2 в апреле 2025 года
Промокоды Standoff 2 в апреле 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android