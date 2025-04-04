Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёры готовы отдать за получение Михаила Ефремова в свои фильмы «миллионы»

Режиссёры готовы отдать за получение Михаила Ефремова в свои фильмы «миллионы»
Комментарии

Режиссёр Александр Карпиловский заявил в беседе с «Общественной службой новостей», что хочет снять биографический фильм о жизни актёра Михаила Ефремова или философскую драму, в которой Ефремов исполнит главную роль.

По словам Карпиловского, режиссёры готовы платить за Ефремова «миллионные гонорары», и он сам не стал исключением из этого.

За то, чтобы заполучить Ефремова, режиссёры готовы платить миллионные гонорары. Я тоже готов.

Карпиловский считает, что после выхода из тюрьмы и пережитой Ефремовым трагедии актёр стал «невероятно интересен и многогранен», а его игра — «куда более глубокой и пронзительной».

Материалы по теме
Бесплатные промокоды Roblox в апреле 2025 года
Бесплатные промокоды Roblox в апреле 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android