Режиссёры готовы отдать за получение Михаила Ефремова в свои фильмы «миллионы»

Режиссёр Александр Карпиловский заявил в беседе с «Общественной службой новостей», что хочет снять биографический фильм о жизни актёра Михаила Ефремова или философскую драму, в которой Ефремов исполнит главную роль.

По словам Карпиловского, режиссёры готовы платить за Ефремова «миллионные гонорары», и он сам не стал исключением из этого.

За то, чтобы заполучить Ефремова, режиссёры готовы платить миллионные гонорары. Я тоже готов.

Карпиловский считает, что после выхода из тюрьмы и пережитой Ефремовым трагедии актёр стал «невероятно интересен и многогранен», а его игра — «куда более глубокой и пронзительной».