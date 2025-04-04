Актёр Константин Хабенский объяснил, почему снялся в фильме «Ночной дозор»

Актёр Константин Хабенский в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал, что послужило причиной его желания сняться в фильме «Ночной дозор».

По словам актёра, денег на сложную компьютерную графику для ленты не было, приходилось придумывать оригинальные решения на ходу. В процессе съёмок формат проекта изменился: изначально задумывался сериал, но потом из него решили сделать полнометражный фильм.

Некоторые коллеги после проб говорили: «Мы в этом ужасе участвовать не будем». А я ответил: «Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре».

Хабенский подытожил, что во время работы над проектом получил огромное удовольствие и попробовал себя в новом жанре.