Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр Константин Хабенский объяснил, почему снялся в фильме «Ночной дозор»

Актёр Константин Хабенский объяснил, почему снялся в фильме «Ночной дозор»
Комментарии

Актёр Константин Хабенский в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал, что послужило причиной его желания сняться в фильме «Ночной дозор».

По словам актёра, денег на сложную компьютерную графику для ленты не было, приходилось придумывать оригинальные решения на ходу. В процессе съёмок формат проекта изменился: изначально задумывался сериал, но потом из него решили сделать полнометражный фильм.

Некоторые коллеги после проб говорили: «Мы в этом ужасе участвовать не будем». А я ответил: «Мне интересно, я никогда не работал в таком жанре».

Хабенский подытожил, что во время работы над проектом получил огромное удовольствие и попробовал себя в новом жанре.

Материалы по теме
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Джейсон Стэйтем стал строителем. Обзор фильма «Мастер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android