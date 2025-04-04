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Звезда «Собирателя душ» Майка Монро снимется в фильме Place to Be о дружбе

Звезда «Собирателя душ» Майка Монро снимется в фильме Place to Be о дружбе
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Издание Deadline сообщило, что актриса Майка Монро, известная по «Собирателю душ», присоединилась к актёрскому составу фильма Place to Be о дружбе.

Вместе с Майкой в ленте сыграют Тайка Вайтити, Эллен Бёрстин, Памела Андерсон, Эдгар Рамирес, Мюррэй Бартлетт и Лина Уэйте.

Фильм рассказывает о необычной дружбе пожилой женщины и мужчины средних лет, которые путешествуют из Чикаго в Нью-Йорк, чтобы вернуть домой потерявшегося почтового голубя. Съёмки фильма уже идут на студии Disney в Сиднее.

Режиссёрское кресло займёт Корнел Мундруцо, а над сценарием работала Ката Вебер. Дуэт неоднократно работал вместе, в том числе над проектами «Фрагменты женщины» и «Переполненная комната».

Даты выхода у проекта пока нет.

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