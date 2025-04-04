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Гай Ричи может снять боевик «Дом у дороги 2» с Джейком Джилленхолом — инсайдер

Гай Ричи может снять боевик «Дом у дороги 2» с Джейком Джилленхолом — инсайдер
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Известный киноинсайдер Джефф Снейдер рассказал, что режиссёр Гай Ричи, снявший ленты «Джентльмены», «Гнев человеческий», «Переводчик» и другие, ведёт переговоры о постановке фильма «Дом у дороги 2» — это будет продолжение фильма 2024 года.

Сценаристом сиквела якобы выступит Уилл Билл, который писал сюжет для «Аквамена» и сериала «Тренировочный день».

Напомним, «Дом у дороги» рассказывает о Далтоне, бывшем бойце UFC, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. На своём пути герою предстоит пройти множество испытаний, однако в итоге он окажется на вершине славы. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол и чемпион UFC Конор Макгрегор.

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