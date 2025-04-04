Netflix объявил, что второй сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером выйдет 12 июня. В день премьеры будут доступны сразу все эпизоды.

Вместе с этим создатели шоу показали и свежие кадры второго сезона: на них можно увидеть героя Шварценеггера и других персонажей, которых сыграли другие актёры. К примеру, антагонистку сыграет Кэрри-Энн Мосс, звезда «Матрицы».

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Фубар» рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Герои в процессе работы переосмысливают свои сложные взаимоотношения и становятся настоящими партнёрами, а затем и семьёй. Второй сезон продолжит события первого и расскажет о новых событиях, в которых закрутятся персонажи.