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Продажи симулятора жизни inZOI за неделю превысили миллион копий

Продажи симулятора жизни inZOI за неделю превысили миллион копий
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Компания Krafton объявила, что тираж симулятора жизни inZOI за неделю с момента релиза превысил миллион копий. Издатель поблагодарил геймеров за поддержку и отметил, что ни один тайтл компании не достиг такого же результата за первую неделю после выхода.

Что представляет собой inZOI? Это симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества. Акцент, в отличие от той же The Sims, авторы делают на реалистичной графике и детализации.

Пока что inZOI доступна в раннем доступе на ПК. Когда игра выйдет полноценно, её релиз состоится и на консолях. Симулятор жизни, кстати, официально доступен в России.

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