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«Не совпали»: актриса Юлия Пересильд рассказала о расставании с Михаилом Тройником

«Не совпали»: актриса Юлия Пересильд рассказала о расставании с Михаилом Тройником
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Актриса Юлия Пересильд, известная по «Вызову» и другим лентам, у себя в телеграм-канале рассказала о том, что закончила романтические отношения с актёром Михаилом Тройником.

По словам Пересильд, никаких конфликтов или обид между ней и Тройником не было: расставание произошло по взаимному согласию обоих партнёров. В качестве причин Пересильд указала, что они просто «не совпали».

Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… не получилось.

Тройник и Пересильд действительно остались в хороших отношениях: они пожелали друг другу счастья в жизни, а Юлия отметила, что продолжит играть с Михаилом в совместном спектакле «Последнее Лето».

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