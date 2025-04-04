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Начались съёмки фильма «Отель «У погибшего альпиниста» со Светланой Ходченковой

Начались съёмки фильма «Отель «У погибшего альпиниста» со Светланой Ходченковой
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Кинокомпания «Марс Медиа» и Первый канал приступили к съёмкам детектива «Отель «У погибшего альпиниста». Сколько они займут, не сообщается.

«Отель «У погибшего альпиниста» — новая экранизация фантастического детектива братьев Стругацких. По сюжету инспектор Петер Глебски, получив анонимное письмо о готовящемся убийстве, приезжает в горный отель.

Фото со съёмок

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Режиссёром картины выступает Александр Домогаров-младший. Главные роли исполняют Евгений Цыганов (Петер Глебски), Сергей Маковецкий (Алек Сневар), Александр Балуев (господин Мозес), Светлана Ходченкова (госпожа Мозес), Дмитрий Лысенков (Симон Симонэ) и другие.

Выход фильма в прокат запланирован на конец 2026-го или начало 2027 года.

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