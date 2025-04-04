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Состоялась мировая премьера фильма «Minecraft в кино»

Состоялась мировая премьера фильма «Minecraft в кино»
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4 апреля состоялась мировая премьера фильма «Minecraft в кино». Экранизацию культовой видеоигры студии Mojang можно посмотреть в кинотеатрах по всему миру — до России картина доберётся 12 апреля неофициальными способами.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).

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