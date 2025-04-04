Джеймс Ганн показал большой отрывок из фильма «Супермен»

Кинокомпания Warner Bros. представила расширенный отрывок из грядущего «Супермена» Джеймса Ганна. В нём можно увидеть, как еле живого Кларка Кента спасает его верный пёс Крипто, который доставляет мужчину в Крепость Одиночества, где ему оказывают необходимую помощь некие роботы.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Изначально этот отрывок показывали зрителям фестиваля CinemaCon в США, спустя двое суток он добрался и до официального YouTube-канала киновселенной DC.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Картина положит начало новой киновселенной DC, которая полностью перезапустит события кинофраншизы. Сейчас за неё отвечают Джеймс Ганн («Стражи Галактики») и Питер Сафран («Погребённый заживо»). Премьера ленты состоится 11 июля.