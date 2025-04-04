«Актёрский состав идеален»: Эмма Майерс — о втором сезоне сериала «Уэнсдей»

Американская актриса Эмма Майерс поделилась своими впечатлениями от работы над вторым сезоном сериала «Уэнсдей». Исполнительница роли Энид Синклер осталась в восторге от съёмок в продолжении готического шоу, а особенно её восхитил каст продолжения.

По мнению Майерс, второй сезон «Уэнсдей» будет очень весёлым. Среди приглашённых артистов в этот раз были Леди Гага («Джокер 2»), Стив Бушеми («Большой Лебовски»), Билли Пайпер («Доктор Кто») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Сниматься во втором сезоне «Уэнсдей» было так круто. Все были так круты в новом сезоне. Актёрский состав идеален, каждый отлично подошёл для своей роли. Я прекрасно провела время, работая со всеми ребятами. Второй сезон будет весёлым.

Премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» состоится до конца 2025 года на Netflix. Продолжение будет куда мрачнее оригинала, как уже не раз сообщали актёры и создатели шоу.