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В России резко вырос интерес к сериалу «Переходный возраст» от Netflix

В России резко вырос интерес к сериалу «Переходный возраст» от Netflix
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделился данными о популярности сериала «Переходный возраст» — нового хита Netflix. По данным исследования сервиса, с 24 по 30 марта британское шоу вошло в топ-20 самых популярных сериалов в России, получив 78 баллов интереса.

Это почти в два раза больше прошлого периода с 17 по 23 марта и почти в 9 раз больше, чем в премьерную для сериала неделю — с 13 по 16 марта. Вполне возможно, интерес россиян к проекту будет расти и дальше — шоу продолжает ставить рекорды Netflix и уже вошло в десятку самых популярных сериалов стриминга за первый месяц.

«Переходный возраст» рассказывает о простой семье, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром. Одна из главных особенностей проекта — съёмка одним кадром, когда камера непрерывно следует за главными героями, а повествование не прекращается ни на секунду.

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