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Сборы комедии «Пальма 2» превысили 400 млн рублей

Сборы комедии «Пальма 2» превысили 400 млн рублей
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4 апреля сборы комедийного фильма «Пальма 2» с Виктором Добронравовым превысили 400 млн рублей. Для достижения такого результата понадобилось две недели — премьера ленты состоялась 20-го числа. Фильм продолжает находиться в топе российских чартов, уступая лишь новинке — «Батя 2: Дед».

Фото: ЕАИС

По сюжету продолжения лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом Ан-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур. В основу сюжета легла реальная история лётчика Андрея Иванова.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов и Валерия Федорович. Режиссёром выступил Владимир Кондауров.

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