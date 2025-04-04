Для The Last of Us Part 2 Remastered на ПК выбрали лучшие настройки графики
3 апреля состоялся релиз The Last of Us Part 2 Remastered — ремастера культовой игры студии Naughty Dog на ПК. Издание GameRant поделилось оптимальными настройками графики для проекта, которые сочетают в себе отличную картинку и стабильные 60+ кадров в секунду.
Оптимальные настройки графики в The Last of Us Part 2 Remastered
- Режим окна: эксклюзивный
- Вертикальная синхронизация: отключена (включена, если появляются разрывы изображения)
- Максимальная частот кадров: 60 FPS (можно выставить больше для мощных ПК)
- Режим сглаживания: DLAA
- Режим низкой задержки NVIDIA Reflex: вкл + ускорение
- Метод масштабирования: DLSS (для NVIDIA), FSR (для AMD)
- Детализация: высокая
- Качество текстур: высокое
- Фильтрация текстур: 8Х или 16Х
- Качество теней: среднее
- Тени в экранном пространстве: средние
- Панорамные карты освещения: вкл
- Отражённый свет: вкл
- Затенение фонового света: качество
- Отражения в экранном пространстве: средние
- Качество отражений в реальном времени: среднее или низкое
- Качество отражений облаков в реальном времени: выкл
- Качество преломления: среднее
- Глубина резкости: вкл
- Качество глубины резкости: высокое
- Плотность частиц: средняя
- Качество объёмных эффектов: среднее
- Блики оптики: 1/2 разрешения.
Остальные настройки графики можно выставлять на своё усмотрение — они почти не влияют на частоту кадров.
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