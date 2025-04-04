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Оптимальные настройки графики в The Last of Us 2 на ПК: как настроить для 60 FPS

Для The Last of Us Part 2 Remastered на ПК выбрали лучшие настройки графики
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3 апреля состоялся релиз The Last of Us Part 2 Remastered — ремастера культовой игры студии Naughty Dog на ПК. Издание GameRant поделилось оптимальными настройками графики для проекта, которые сочетают в себе отличную картинку и стабильные 60+ кадров в секунду.

Оптимальные настройки графики в The Last of Us Part 2 Remastered

  • Режим окна: эксклюзивный
  • Вертикальная синхронизация: отключена (включена, если появляются разрывы изображения)
  • Максимальная частот кадров: 60 FPS (можно выставить больше для мощных ПК)
  • Режим сглаживания: DLAA
  • Режим низкой задержки NVIDIA Reflex: вкл + ускорение
  • Метод масштабирования: DLSS (для NVIDIA), FSR (для AMD)
  • Детализация: высокая
  • Качество текстур: высокое
  • Фильтрация текстур: 8Х или 16Х
  • Качество теней: среднее
  • Тени в экранном пространстве: средние
  • Панорамные карты освещения: вкл
  • Отражённый свет: вкл
  • Затенение фонового света: качество
  • Отражения в экранном пространстве: средние
  • Качество отражений в реальном времени: среднее или низкое
  • Качество отражений облаков в реальном времени: выкл
  • Качество преломления: среднее
  • Глубина резкости: вкл
  • Качество глубины резкости: высокое
  • Плотность частиц: средняя
  • Качество объёмных эффектов: среднее
  • Блики оптики: 1/2 разрешения.

Остальные настройки графики можно выставлять на своё усмотрение — они почти не влияют на частоту кадров.

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