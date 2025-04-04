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Для The Last of Us Part 2 Remastered на ПК выбрали лучшие настройки графики

3 апреля состоялся релиз The Last of Us Part 2 Remastered — ремастера культовой игры студии Naughty Dog на ПК. Издание GameRant поделилось оптимальными настройками графики для проекта, которые сочетают в себе отличную картинку и стабильные 60+ кадров в секунду.

Оптимальные настройки графики в The Last of Us Part 2 Remastered

Режим окна : эксклюзивный

: эксклюзивный Вертикальная синхронизация : отключена (включена, если появляются разрывы изображения)

: отключена (включена, если появляются разрывы изображения) Максимальная частот кадров : 60 FPS (можно выставить больше для мощных ПК)

: 60 FPS (можно выставить больше для мощных ПК) Режим сглаживания : DLAA

: DLAA Режим низкой задержки NVIDIA Reflex : вкл + ускорение

: вкл + ускорение Метод масштабирования : DLSS (для NVIDIA), FSR (для AMD)

: DLSS (для NVIDIA), FSR (для AMD) Детализация : высокая

: высокая Качество текстур : высокое

: высокое Фильтрация текстур : 8Х или 16Х

: 8Х или 16Х Качество теней : среднее

: среднее Тени в экранном пространстве : средние

: средние Панорамные карты освещения : вкл

: вкл Отражённый свет : вкл

: вкл Затенение фонового света : качество

: качество Отражения в экранном пространстве : средние

: средние Качество отражений в реальном времени : среднее или низкое

: среднее или низкое Качество отражений облаков в реальном времени : выкл

: выкл Качество преломления : среднее

: среднее Глубина резкости : вкл

: вкл Качество глубины резкости : высокое

: высокое Плотность частиц : средняя

: средняя Качество объёмных эффектов : среднее

: среднее Блики оптики: 1/2 разрешения.

Остальные настройки графики можно выставлять на своё усмотрение — они почти не влияют на частоту кадров.