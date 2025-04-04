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Стартовали съёмки фильма «Самая умная улица в мире» про учёного Михаила Лаврентьева

Стартовали съёмки фильма «Самая умная улица в мире» про учёного Михаила Лаврентьева
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Кинокомпания Peak Media объявила о старте съёмок документально-игрового фильма «Самая умная улица в мире». Производство продлится несколько месяцев, после чего проект выйдет в кинотеатрах России.

В основу сюжета ленты ляжет история советского ученого — основателя Новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева. Академгородок в Новосибирске в свое время стал символом культа науки и прогресса, а проспект академика Лаврентьева получил известность как «самая умная улица в мире», на которой сосредоточены более 20 объектов научной инфраструктуры.

Главные роли в фильме сыграют Алексей Серебряков («Левиафан»), а более молодую версию учёного исполнит Лев Зулькарнаев («Дети перемен»). Режиссёром проекта выступит Иван Вдовин («Земля виноделов»).

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