Стали известны первые детали The Duskbloods — экшена от авторов Dark Souls и Elden Ring

Японский геймдизайнер Хидетака Миядзаки поделился деталями The Duskbloods — сетевом экшене, который выйдет в 2026 году только на консоли Nintendo Switch 2. Создатель Dark Souls, Bloodborne, Sekiro и Elden Ring раскрыл первые подробности будущего проекта.

Так, в будущей игре пользователи будут управлять Кровоприсягнувшими — мощными воинами, обладающими сверхъестественными способностями. Они будут сражаться с монстрами и другими игроками в разных эпохах и временных линиях, которые можно было увидеть в дебютном трейлере. Всего в игре будет около десяти уникальных персонажей — у каждого свои способности и оружие.

В каждом сражении смогут поучаствовать до восьми игроков, а после завершения прохождения уровня или смерти они отправятся в местный хаб. Там игроки будут получать награды за свои достижения и смогут кастомизировать персонажей. Важная особенность The Duskbloods — дальнобойные атаки, которые могут совершать абсолютно все герои проекта, а не только лучники.

Скриншот из The Duskbloods Фото: FromSoftware

У героев также будут роли, которые определят цели в том или ином задании. Это могут быть задания в духе уничтожения другого игрока или убийство главного босса уровня. Сами роли можно будет настраивать с помощью кастомизации крови — об этой механике расскажет после.

Наконец, Хидетака Миядзаки подтвердил, что студия FromSoftware продолжит создавать одиночные игры. Сам он видит The Duskbloods как закономерное развитие жанра, однако в дальнейшем он продолжит выпускать игры для одного игрока.