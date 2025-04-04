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«Было бы весело»: режиссёр фильма «Minecraft в кино» хочет снять вторую часть серии

«Было бы весело»: режиссёр фильма «Minecraft в кино» хочет снять вторую часть серии
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4 апреля в мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Minecraft в кино» — экранизации культовой видеоигры студии Mojang. Семейной ленте предрекают очень высокие сборы в прокате благодаря отсутствию значимых конкурентов в кино и большой популярности бренда.

Тем временем режиссёр ленты Джаред Хесс уже думает о будущем франшизы. Постановщик с удовольствием бы поработал над теоретическим предложением. По его мнению, во вселенной Minecraft есть бесконечный простор для историй про разных персонажей в самых разных биомах.

О, это было бы так весело — снять продолжение «Маинкрафта». Вселенная игры бесконечна: в ней так много удивительных модов, персонажей и биомов, которые мы ещё не исследовали. Так что вернуться в этот мир было бы потрясающе.

Премьера фильма «Minecraft в кино» в России состоится 12 апреля. Ленту покажут в стране неофициальными способами.

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