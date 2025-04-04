Nintendo перенесла старт предзаказов Switch 2 в США из-за пошлин Дональда Трампа

Японская компания Nintendo отменила старт предзаказов на портативную консоль Switch 2 в США. Предварительные заказы на приставку должны были начаться в стране уже 9 апреля, однако корпорация решила перенести их на более поздний срок.

В Nintendo заявили, что изменения связаны с торговыми пошлинами, которые в начале апреля анонсировал президент США Дональд Трамп. При этом старт продаж в стране останется прежним — 5 июня 2025 года.

Предварительные заказы Nintendo Switch 2 в США не начнутся 9 апреля, чтобы оценить потенциальное влияние тарифов в новых рыночных условиях. Мы раскроем новую дату старта предзаказов позднее. Дата старта продаж останется неизменной — 5 июня 2025 года.

Полноценная презентация Switch 2 состоялась 2 апреля. На ней стало известно, что консоль поступит в США по цене в $ 450, однако стоимость устройства может измениться, если пошлины Дональда Трампа вступят в силу в ближайшее время.