Фильм ужасов «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга вышел онлайн

4 апреля состоялась цифровая премьера фильма ужасов «Обезьяна». Хоррор по рассказу Стивена Кинга уже можно посмотреть в Amazon Prime, iTunes и на других цифровых сервисах с русскими субтитрами.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя всего две недели после старта проката, который начался 19 февраля. За этот срок фильм ужасов заработал по миру $ 64 млн, из которых около 182 млн рублей пришлись на Россию.

«Обезьяна» основана на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку — обезьяну. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Главную роль в ленте исполнил Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также снялись Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по «Собирателю душ».