Появились первые кадры из фильма Mountainhead от автора «Наследников» со Стивом Кареллом

Создатель сериала «Наследники» Джесси Армстронг поделился кадрами из своего нового фильма под названием Mountainhead («Вершина горы»). Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Max уже 31 мая.

Будущая лента расскажет историю группы друзей-миллиардеров, которые временно живут в особняке около вершины горы. События ленты разворачиваются во время глобального финансового кризиса, и теперь друзьям необходимо придумать, что им делать дальше.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Главные роли в проекте сыграли Стив Карелл («Офис»), Джейсон Шварцман («Остров собак»), Рами Юссеф («Бедные-несчастные») и Кори Майкл Смит («Человек на Луне»). Это первая картина для Армстронга в качестве режиссёра полнометражного фильма.