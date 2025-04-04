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Появились первые кадры из фильма Mountainhead от автора «Наследников» со Стивом Кареллом

Появились первые кадры из фильма Mountainhead от автора «Наследников» со Стивом Кареллом
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Создатель сериала «Наследники» Джесси Армстронг поделился кадрами из своего нового фильма под названием Mountainhead («Вершина горы»). Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Max уже 31 мая.

Будущая лента расскажет историю группы друзей-миллиардеров, которые временно живут в особняке около вершины горы. События ленты разворачиваются во время глобального финансового кризиса, и теперь друзьям необходимо придумать, что им делать дальше.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Главные роли в проекте сыграли Стив Карелл («Офис»), Джейсон Шварцман («Остров собак»), Рами Юссеф («Бедные-несчастные») и Кори Майкл Смит («Человек на Луне»). Это первая картина для Армстронга в качестве режиссёра полнометражного фильма.

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