Marvel показала новые кадры из фильма «Фантастическая четвёрка»

Издание Empire представило сразу два новых кадра фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — предстоящей картины в киновселенной Marvel. На них можно увидеть главных героев будущего фильма в космических костюмах.

Фото: Empire/Marvel

Фото: Empire/Marvel

Авторы ленты также рассказали о съёмках ленты. В отличие от многих фильмов Marvel, в будущей «Фантастической четвёрке» использовали множество реальных декораций и делали ставку на практические эффекты вместо компьютерной графики. Для ленты в том числе построили миниатюрную модель космического корабля.

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»). Премьера фильма состоится уже 25 июля.