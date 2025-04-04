В EA Sports FC 25 стартовал ивент «Бессмертные» с Александром Мостовым

4 апреля в EA Sports FC 25 началось крупное событие — «Бессмертные» (Immortals). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки с легендами футбола. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Ивент особенно выделяется на фоне других благодаря новой карточке Александра Мостового. Версия в образе «Бессмертного» получила рейтинг 90 с тремя игровыми стилями плюс: «Техничность» (развивает более высокую скорость в дриблинге), «Тики-така» (исполняет пасы низом с высокой точностью) и «Удар низом» (более точные и сильные удары низом).

Александр Мостовой в ивенте «Бессмертные» Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Всего в первую команду «Бессмертных» попало 20 карточек, включая бывшего нападающего «Реала» Гарета Бэйла, бразильского нападающего Роналдо, немецкого защитника Франца Беккенбауэра, английского полузащитника Стивена Джеррарда, французского нападающего Тьерри Анри и других известных спортсменов прошлых лет.

Событие «Бессмертные» в EA Sports FC 25 продлится до середины апреля, после чего на смену придёт другой ивент. Затем футболистов можно будет получить только на трансферном рынке или в специальных сборках Испытаний подбора команды.