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На турнире по «Доте» запретили брать одних и тех же героев за матч: детали FISSURE Special

На турнире по «Доте» запретили брать одних и тех же героев за матч: детали FISSURE Special
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Турнирный оператор FISSURE поделился подробностями нового онлайн-турнира FISSURE Special. Ивент пройдёт с 5 по 13 апреля, а главной особенностью станет система драфтов, которая не позволит в рамках одной серии повторно использовать одного и того же героя.

За призовой фонд в размере $ 70 тыс. будут сражаться семь команд. На первом этапе они сыграют по системе «каждый с каждым», а затем топ-4 сразятся в плей-офф (сетка double-elimination).

Участники FISSURE Special по Dota 2:

  • Virtus.pro (Россия);
  • OG (Европа);
  • 1win Team (Россия);
  • L1GA TEAM (Россия);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • Mosquito Clan (Перу);
  • Paseka Team (Россия).

За Paseka Team сыграют Миша и Чуваш, к которым присоединятся dizzying, Dame и DkFogas. Ранее стак играл открытую квалификацию на DreamLeague Season 26, но не смог пройти в основную стадию.

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