На турнире по «Доте» запретили брать одних и тех же героев за матч: детали FISSURE Special

Турнирный оператор FISSURE поделился подробностями нового онлайн-турнира FISSURE Special. Ивент пройдёт с 5 по 13 апреля, а главной особенностью станет система драфтов, которая не позволит в рамках одной серии повторно использовать одного и того же героя.
За призовой фонд в размере $ 70 тыс. будут сражаться семь команд. На первом этапе они сыграют по системе «каждый с каждым», а затем топ-4 сразятся в плей-офф (сетка double-elimination).
Участники FISSURE Special по Dota 2:
- Virtus.pro (Россия);
- OG (Европа);
- 1win Team (Россия);
- L1GA TEAM (Россия);
- Xtreme Gaming (Китай);
- Mosquito Clan (Перу);
- Paseka Team (Россия).
За Paseka Team сыграют Миша и Чуваш, к которым присоединятся dizzying, Dame и DkFogas. Ранее стак играл открытую квалификацию на DreamLeague Season 26, но не смог пройти в основную стадию.