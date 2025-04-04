На турнире по «Доте» запретили брать одних и тех же героев за матч: детали FISSURE Special

Турнирный оператор FISSURE поделился подробностями нового онлайн-турнира FISSURE Special. Ивент пройдёт с 5 по 13 апреля, а главной особенностью станет система драфтов, которая не позволит в рамках одной серии повторно использовать одного и того же героя.

За призовой фонд в размере $ 70 тыс. будут сражаться семь команд. На первом этапе они сыграют по системе «каждый с каждым», а затем топ-4 сразятся в плей-офф (сетка double-elimination).

Участники FISSURE Special по Dota 2:

Virtus.pro (Россия);

OG (Европа);

1win Team (Россия);

L1GA TEAM (Россия);

Xtreme Gaming (Китай);

Mosquito Clan (Перу);

Paseka Team (Россия).

За Paseka Team сыграют Миша и Чуваш, к которым присоединятся dizzying, Dame и DkFogas. Ранее стак играл открытую квалификацию на DreamLeague Season 26, но не смог пройти в основную стадию.