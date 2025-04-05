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Из российского Apple TV+ удалили «Разделение», «Укрытие» и другие сериалы

Из российского Apple TV+ удалили «Разделение», «Укрытие» и другие сериалы
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5 апреля компания Apple убрала из российского каталога онлайн-кинотеатра Apple TV+ многие популярные проекты. В этот раз ситуация затронула флагманские шоу компании: «Разделение», «Укрытие», «Ради всего человечества» и «Монарх: Наследие монстров».

Кроме того, Apple удалила из российского сегмента сервиса второй сезон «Утреннего шоу» и третий сезон «Теда Лассо». Ограничения также коснулись и фильмов, среди которых оказались «Покажи мне Луну» и «Мост через озеро».

Ранее Apple частично сократила поддержку своих сервисов на территории России. Это было первое изменение условий работы компании в РФ с весны 2022 года.

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