Зрители оценили фильм «Minecraft в кино» на уровне «Варкрафта»

4 апреля состоялась премьера фильма «Minecraft в кино» — экранизации культовой видеоигры студии Mojang. Картина рассказывает историю четверых людей, которые по стечению обстоятельств оказываются в кубическом мире и пытаются выбраться в реальный мир.

Спустя сутки аналитическая компания CinemaScore представила рейтинг картины от кинозрителей — она составляется на основе опроса сразу после завершения сеанса. Аудитория оценила ленту на оценку «B+» — это уровень видеоигровой адаптации «Варкрафта» (2016), но чуть ниже «Братьев Супер Марио» и трилогии «Соник в кино», которые получили «А».

Фото: CinemaScore

«Minecraft в кино» предрекают высокие сборы — картина претендует на миллиардную кассу благодаря отсутствию конкурентов, семейной направленности и силе бренда по всему миру. Неофициальная премьера фильма в России состоится 12 апреля.