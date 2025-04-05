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Для Path of Exile 2 вышел апдейт «Начало охоты» с Охотницей и другим контентом

Для Path of Exile 2 вышел апдейт «Начало охоты» с Охотницей и другим контентом
Аудио-версия:
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Студия Grinding Gear Games выпустила крупное обновление для Path of Exile 2 под названием «Начало охоты». Оно уже доступно всем владельцам игры на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

Вместе с выходом апдейта в игру добавили новый класс — Охотницу. Это мощная воительница, вооружённая копьём и баклером, которая умеет парировать атаки противников. В проекте также появились три класса восхождения, множество мини-боссов, переработанные механики поздней стадии игры, примерно 25 новых умений и другой контент.

Полноценный выход Path of Exile 2 из раннего доступа произойдёт не раньше ближайшего лета, однако разработчики сомневаются, что релиз состоится до 2026 года. Вместе с этим игра перейдёт на условно-бесплатную модель распространения.

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