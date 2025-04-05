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В США вновь отложили блокировку TikTok — в этот раз до 19 июня

В США вновь отложили блокировку TikTok — в этот раз до 19 июня
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Президент США Дональд Трамп объявил о переносе блокировки сервиса TikTok в стране на более поздний срок. Теперь у китайской компании ByteDance есть время до 19 июня, чтобы продать американскую долю бизнеса местным организациям.

В своём заявлении президент США отметил, что на проведение сделки потребовалось больше времени для учёта всех юридических деталей. Кто выступит покупателем бренда в стране, всё ещё неизвестно, однако совсем недавно свою заинтересованность выразили в Amazon. Сделкой также интересовались в Oracle и Blackrock.

Изначально TikTok заблокировали в США 19 января и разблокировали в тот же день после непродолжительной блокировки. Сейчас судьба сервиса в стране находится в подвешенном состоянии: он продолжит свою работу до 19 июня, однако после этого перейдёт к американскому владельцу.

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