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В России резко подешевели все игровые консоли — цены упали на 2-10 тысяч рублей

В России резко подешевели все игровые консоли — цены упали на 2-10 тысяч рублей
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Цены на игровые консоли последнего поколения в России за последние месяц ощутимо снизились. Результатами исследования рынка поделилось издание «Палач».

Так, PlayStation 5 Slim без дисковода теперь можно приобрести за 47,8 тысячи рублей, тогда как месяц назад цена составляла 52,5 тысячи рублей. Стоимость модели с дисководом и вовсе упала на 10 тысяч — до 52 300 рублей. Также незначительно подешевели PS5 Pro и PlayStation Portal.

Аналогичная ситуация на рынке Xbox — флагманская Series X сейчас стоит 57,7 тысячи рублей (ранее 66,3 тысячи рублей). Xbox Series S на 512 ГБ подешевела до 30 700 рублей, версия на 1 ТБ — до 44 300 рублей.

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