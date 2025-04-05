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Aurora подписала турецкий состав Eternal Fire по CS 2 — прежнюю пятёрку отправили в запас

Aurora подписала турецкий состав Eternal Fire по CS 2 — прежнюю пятёрку отправили в запас
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Киберспортивный клуб Aurora Gaming сообщил о подписании нового состава по Counter-Strike 2 — в него вошли игроки, ранее представлявшие клуб Eternal Fire. Турецкая пятёрка занимает пятое место в мировом рейтинге HLTV.

Первым турниром для нового ростера Aurora станет PGL Bucharest c призовым фондом $ 625 тыс., который пройдет в Румынии с 6 по 13 апреля.

Новый состав Aurora по CS 2:

  • Самет jottAAA Кёклю;
  • Озгюр woxic Экер;
  • Али Wicadia Хайдар Ялчин;
  • Энгин MAJ3R Купели;
  • Исмаилджан XANTARES Дёрткардеш;
  • Сезгин Fabre Калайчи (главный тренер).

Одновременно с этим российская пятёрка Aurora с Norwi и deko переведена в запас. Возможно, этот ростер в будущем также будет представлять другой клуб.

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