Aurora подписала турецкий состав Eternal Fire по CS 2 — прежнюю пятёрку отправили в запас

Киберспортивный клуб Aurora Gaming сообщил о подписании нового состава по Counter-Strike 2 — в него вошли игроки, ранее представлявшие клуб Eternal Fire. Турецкая пятёрка занимает пятое место в мировом рейтинге HLTV.

Первым турниром для нового ростера Aurora станет PGL Bucharest c призовым фондом $ 625 тыс., который пройдет в Румынии с 6 по 13 апреля.

Новый состав Aurora по CS 2:

Самет jottAAA Кёклю;

Озгюр woxic Экер;

Али Wicadia Хайдар Ялчин;

Энгин MAJ3R Купели;

Исмаилджан XANTARES Дёрткардеш;

Сезгин Fabre Калайчи (главный тренер).

Одновременно с этим российская пятёрка Aurora с Norwi и deko переведена в запас. Возможно, этот ростер в будущем также будет представлять другой клуб.