Aurora подписала турецкий состав Eternal Fire по CS 2 — прежнюю пятёрку отправили в запас
Киберспортивный клуб Aurora Gaming сообщил о подписании нового состава по Counter-Strike 2 — в него вошли игроки, ранее представлявшие клуб Eternal Fire. Турецкая пятёрка занимает пятое место в мировом рейтинге HLTV.
Первым турниром для нового ростера Aurora станет PGL Bucharest c призовым фондом $ 625 тыс., который пройдет в Румынии с 6 по 13 апреля.
Новый состав Aurora по CS 2:
- Самет jottAAA Кёклю;
- Озгюр woxic Экер;
- Али Wicadia Хайдар Ялчин;
- Энгин MAJ3R Купели;
- Исмаилджан XANTARES Дёрткардеш;
- Сезгин Fabre Калайчи (главный тренер).
Одновременно с этим российская пятёрка Aurora с Norwi и deko переведена в запас. Возможно, этот ростер в будущем также будет представлять другой клуб.
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