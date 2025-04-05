Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Капитан Марвел 2» признала, что фильм вышел не таким, каким она хотела его снять

Режиссёр «Капитан Марвел 2» признала, что фильм вышел не таким, каким она хотела его снять
Комментарии

Режиссёр и сценарист провального супергеройского фильма «Капитан Марвел 2» Ниа Дакоста рассказала, что финальная версия ленты сильно отличается от того, что она задумывала перед стартом проекта.

В какой-то момент я подумала: «Ладно, это не будет фильм, который я предлагала, и даже не первая версия фильма, который я снимала».

Сейчас Дакоста считает это полезным опытом с точки зрения того, что проект сделал её сильнее как режиссёра.

Напомним, Ниа была вынуждена отказаться от работы на постпродакшене из-за загруженного графика. Это вызвало споры среди экспертов, а «Капитан Марвел 2» в итоге собрал лишь $ 208 млн в кино и поставил антирекорд.

Материалы по теме
«Капитан Марвел 2» завершил прокат в кино с антирекордом — фильм собрал только $ 208 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android