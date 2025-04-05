Режиссёр «Капитан Марвел 2» признала, что фильм вышел не таким, каким она хотела его снять

Режиссёр и сценарист провального супергеройского фильма «Капитан Марвел 2» Ниа Дакоста рассказала, что финальная версия ленты сильно отличается от того, что она задумывала перед стартом проекта.

В какой-то момент я подумала: «Ладно, это не будет фильм, который я предлагала, и даже не первая версия фильма, который я снимала».

Сейчас Дакоста считает это полезным опытом с точки зрения того, что проект сделал её сильнее как режиссёра.

Напомним, Ниа была вынуждена отказаться от работы на постпродакшене из-за загруженного графика. Это вызвало споры среди экспертов, а «Капитан Марвел 2» в итоге собрал лишь $ 208 млн в кино и поставил антирекорд.