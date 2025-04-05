Вышел трейлер игры Mewgenics от автора The Binding of Isaac — релиз в 2025 году
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Геймдизайнер Эдмунд Макмиллен, известный как разработчик культовой The Binding of Isaac и Super Meat Boy, представил трейлер своей новой игры — пошаговой тактической ролевой игры Mewgenics.
Проект рассказывает историю пары, которая не может завести детей и потому пробует разводить котов. Проходя подземелья, игрок сможет освобождать место и обустраивать дома для новых котиков.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.
У игры уже есть страница в Steam — согласно ей, Mewgenics выйдет в 2025 году. Авторы обещают более 200 часов игрового процесса, 6 классов с десятками уникальных способностей и 800 предметов для своего билда.
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