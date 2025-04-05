Представлена камера для Nintendo Switch 2 в виде растения-пираньи из Super Mario

Японская компания Hori представила альтернативную камеру для портативной приставки Nintendo Switch 2. Она получила название Piranha Plant и выполнена в виде растения-пираньи из серии игр Super Mario.

Камера Piranha Plant появится в продаже 5 июля — в день выхода Nintendo Switch 2. Устройство нужно будет докупать отдельно, но в Media Markt оно будет стоить € 40, тогда как официальная камера от Nintendo стоит € 60.

Напомним, камера позволит раскрыть некоторые особенности Switch 2. Прежде всего, это связано с GameChat (аналогом Discord), также её можно будет использовать в ряде игр, таких как Super Mario Party Jamboree.