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Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат в Германии

Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат в Германии
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Новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» начнут показывать в немецких кинотеатрах. Об этом сообщает «Киноафиша».

Прокат ленты пройдёт на русском языке с немецкими субтитрами. Сколько кинотеатров Германии покажут «Мастера и Маргариту», пока неизвестно.

Фото: Mars Media Entertainment

По итогам проката в России «Мастер и Маргарита» заработала в кинотеатрах около 2,2 млрд рублей, войдя в топ-7 самых кассовых российских лент. Картина также получила высокие отзывы от критиков и зрителей, которые сравнивают ленту с культовым сериалом 2005 года.

В октябре прошлого года фильм отправился на American Film Market для показа в других странах. В том же месяце стало известно, что «Мастера и Маргариту» незаконно показывают в кино во Франции.

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