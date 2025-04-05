Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат в Германии

Новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» начнут показывать в немецких кинотеатрах. Об этом сообщает «Киноафиша».

Прокат ленты пройдёт на русском языке с немецкими субтитрами. Сколько кинотеатров Германии покажут «Мастера и Маргариту», пока неизвестно.

Фото: Mars Media Entertainment

По итогам проката в России «Мастер и Маргарита» заработала в кинотеатрах около 2,2 млрд рублей, войдя в топ-7 самых кассовых российских лент. Картина также получила высокие отзывы от критиков и зрителей, которые сравнивают ленту с культовым сериалом 2005 года.

В октябре прошлого года фильм отправился на American Film Market для показа в других странах. В том же месяце стало известно, что «Мастера и Маргариту» незаконно показывают в кино во Франции.