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Чи Макбрайд сыграет с Сэмом Уортингтоном в новом сериале Netflix «Я найду тебя»

Чи Макбрайд сыграет с Сэмом Уортингтоном в новом сериале Netflix «Я найду тебя»
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Чи Макбрайд, известный по ролям в «Терминале» и «Мёртвых до востребования», присоединился к актёрскому составу нового детективного сериала «Я найду тебя», который планируется выпустить на Netflix.

Макбрайд сыграет одну из главных ролей вместе со звездой «Аватара» Сэмом Уортингтоном. Сюжет расскажет историю заключённого (Уортингтон), который отбывает пожизненное заключение за убийство своего сына — и вдруг узнаёт, что тот может быть жив.

Чи достанется роль легендарного агента ФБР, который будет упорно преследовать персонажа Уортингтона, даже если это начнёт разрушать его собственную личную жизнь.

Подробности о дате выхода «Я найду тебя» пока неизвестны.

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