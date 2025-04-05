Inifinix выпустит смартфон «с приятным ароматом»

Производитель техники Inifinix сообщил о планах выпустить смартфон Note 50s 5G+, главной фишкой которого станет приятный запах. Корпус устройства будет оснащён специальными микрокапсулами с ароматизаторами, которые обеспечат лёгкий аромат в первые полгода использования.

Технические характеристики Inifinix Note 50s 5G+ пока не раскрываются. В компании планируют, что смартфон будет доступен в средней ценовой категории — его стоимость оценивается примерно в 19,8 тыс. рублей.

Телефон получит три цветовых варианта, но специальный аромат будет доступен только в версии Marine Drift Blue. Презентация новинки запланирована на 18 апреля.