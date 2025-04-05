Илья m0NESY Осипов может перейти в Falcons — это будет рекордный трансфер в истории CS

19-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов может перейти из G2 Esports в Team Falcons в ближайшие недели. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных инсайдеров.

К примеру, Гийом Nel Канело пишет, что трансфер Монеси станет рекордным в истории Counter-Strike, а сумма сделки составит несколько миллионов долларов. В ростере Falcons Илья заменит другого отечественного киберспортсмена — Абдула Degster Гасанова.

Ранее Team Falcons уже предпринимала попытки выкупить m0NESY, а в команду перешёл его давний друг и наставник по G2 Никола Niko Ковач.

Согласно правилам BLAST.tv Austin Major 2025 клубы могут менять до двух игроков в составе без штрафа. Чемпионат мира пройдёт в июне в США.