Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Илья m0NESY Осипов может перейти в Falcons — это будет рекордный трансфер в истории CS

Илья m0NESY Осипов может перейти в Falcons — это будет рекордный трансфер в истории CS
Комментарии

19-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов может перейти из G2 Esports в Team Falcons в ближайшие недели. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных инсайдеров.

К примеру, Гийом Nel Канело пишет, что трансфер Монеси станет рекордным в истории Counter-Strike, а сумма сделки составит несколько миллионов долларов. В ростере Falcons Илья заменит другого отечественного киберспортсмена — Абдула Degster Гасанова.

Ранее Team Falcons уже предпринимала попытки выкупить m0NESY, а в команду перешёл его давний друг и наставник по G2 Никола Niko Ковач.

Согласно правилам BLAST.tv Austin Major 2025 клубы могут менять до двух игроков в составе без штрафа. Чемпионат мира пройдёт в июне в США.

Материалы по теме
Aurora подписала турецкий состав Eternal Fire по CS 2 — прежнюю пятёрку отправили в запас
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android