Бен Аффлек и Джон Бернтал готовы ко всему — свежий постер боевика «Расплата 2»

Создатели фильма «Расплата 2» опубликовали свежий постер предстоящей ленты, на котором можно увидеть двух главных персонажей в исполнении Бена Аффлека и Джона Бернтала.

Сюжет нового боевика расскажет о том, как Кристиан Вульф помогает агенту казначейства Мэрибет Медине расследовать убийство. Для этого ему приходится сотрудничать с братом Брэкстоном.

Фото: Amazon MGM Studios

Режиссёром «Расплаты 2» стал Гэвин О’Коннор, снявший первую часть. Вместе с Аффлеком и Бернталом в ленте снялись Дж. К. Симмонс, Синтия Аддай-Робинсон и другие. Премьера боевика в мировых кинотеатрах состоится 25 апреля, в России ленту покажут чуть позже.