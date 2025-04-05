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Бен Аффлек и Джон Бернтал готовы ко всему — свежий постер боевика «Расплата 2»

Бен Аффлек и Джон Бернтал готовы ко всему — свежий постер боевика «Расплата 2»
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Создатели фильма «Расплата 2» опубликовали свежий постер предстоящей ленты, на котором можно увидеть двух главных персонажей в исполнении Бена Аффлека и Джона Бернтала.

Сюжет нового боевика расскажет о том, как Кристиан Вульф помогает агенту казначейства Мэрибет Медине расследовать убийство. Для этого ему приходится сотрудничать с братом Брэкстоном.

Фото: Amazon MGM Studios

Режиссёром «Расплаты 2» стал Гэвин О’Коннор, снявший первую часть. Вместе с Аффлеком и Бернталом в ленте снялись Дж. К. Симмонс, Синтия Аддай-Робинсон и другие. Премьера боевика в мировых кинотеатрах состоится 25 апреля, в России ленту покажут чуть позже.

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