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Вышел трейлер фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето — премьера 10 октября

Вышел трейлер фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето — премьера 10 октября
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Компания DIsney представила первый трейлер фильма «Трон: Арес» — третьей части культовой фантастической серии. Премьера картины состоится уже 10 октября 2025 года в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Главные роли в будущей картине сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Джефф Бриджес («Большой Лебовски»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»).

Ранее режиссёр проекта Хоаким Роннинг заявил, что авторам удалось «раздвинуть границы кинопроизводства». Съёмочная команда уложилась в шесть недель, большинство сцен было снято в ночное время суток.

Постер фильма «Трон: Арес»

Фото: Disney

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