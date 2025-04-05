«Minecraft в кино» заработал $ 57 млн за первый день — это рекорд для фильмов по играм

Сборы фильма «Minecraft в кино» за первый день превысили отметку $ 57 млн. Это лучший результат в истории полнометражных адаптаций видеоигр.

Эксперты предполагают, что за первые выходные экранизация Minecraft сможет заработать до $ 150 млн: это вдвое превышает изначальные прогнозы.

Ранее «Minecraft в кино» получил разгромные рецензии от критиков (например, рейтинг на Rotten Tomatoes составил 53% «свежести»). При этом обычные зрители оценили ленту существенно выше — на уровне видеоигровой адаптации «Варкрафта», но чуть ниже «Братьев Супер Марио» и трилогии «Соник в кино».

Неофициальная премьера фильма в России состоится 12 апреля.