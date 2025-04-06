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Вышел русский трейлер фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето — премьера 10 октября

Вышел русский трейлер фильма «Трон: Арес» с Джаредом Лето — премьера 10 октября
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Вышел русский трейлер фильма «Трон: Арес» — третьей части культовой фантастической серии. В ролике показали центральных героев картины и несколько экшен-эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Главные роли в будущей картине сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Джефф Бриджес («Большой Лебовски»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»).

До этого режиссёр проекта Хоаким Роннинг заявил, что авторам удалось «раздвинуть границы кинопроизводства». Съёмочная команда уложилась в шесть недель, большинство сцен было снято в ночное время суток.

Премьера фильма в мировом прокате состоится 10 октября.

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