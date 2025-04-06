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Сборы боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом превысили 200 млн рублей

Сборы боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом превысили 200 млн рублей
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6 апреля сборы боевика «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли превысили 200 млн рублей. Достичь такого результата ленте удалось за полторы недели — премьера состоялась 27 марта.

Фото: «Фонд Кино»

Сюжет «Мастера» рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни и профессии строителя, но вынужден вернуться к основной работе и проявить свои истинные навыки после пропажи знакомой девушки.

Над сценарием «Мастера» трудился Сильвестр Сталлоне, а режиссёром выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». Этот боевик стал самым популярным пиратским фильмом в России в 2024 году.

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