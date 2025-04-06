Стартовало аниме «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»

5 апреля вышел первый эпизод аниме «Лазарь». Авторами шоу выступили создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ и режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски. В первый сезон войдёт 13 эпизодов.

События аниме разворачиваются в 2052 году. История рассказывает о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.

Производством «Лазаря» занимается опытная студия MAPPA — авторы «Человека-бензопилы», второго сезона «Саги о Винланде» и последних сезонов «Атаки титанов».

Премьера финала состоится 28 июня.