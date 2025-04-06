Расписание выхода аниме «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»
5 апреля стартовало аниме «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика». События аниме разворачиваются в 2052 году. История рассказывает о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.
В первый сезон войдёт 13 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 28 июня. Анимационное шоу транслируется на телеканале Adult Swim.
Расписание выхода аниме «Лазарь»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 апреля
|2-я серия
|12 апреля
|3-я серия
|19 апреля
|4-я серия
|26 апреля
|5-я серия
|3 мая
|6-я серия
|10 мая
|7-я серия
|17 мая
|8-я серия
|24 мая
|9-я серия
|31 мая
|10-я серия
|7 июня
|11-я серия
|14 июня
|12-я серия
|21 июня
|13-я серия
|28 июня
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