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Аниме Лазарь, 1-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода аниме «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»
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5 апреля стартовало аниме «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика». События аниме разворачиваются в 2052 году. История рассказывает о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.

В первый сезон войдёт 13 эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 28 июня. Анимационное шоу транслируется на телеканале Adult Swim.

Расписание выхода аниме «Лазарь»

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 апреля
2-я серия12 апреля
3-я серия19 апреля
4-я серия26 апреля
5-я серия3 мая
6-я серия10 мая
7-я серия17 мая
8-я серия24 мая
9-я серия31 мая
10-я серия7 июня
11-я серия14 июня
12-я серия21 июня
13-я серия28 июня
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