Стартовали съёмки нового фильме про Годзиллу и Кинг Конга — премьера в марте 2027 года

Актриса Кейтлин Дивер объявила в своих соцсетях о старте съёмок нового фильма про Годзиллу и Кинг Конга. Сколько времени займёт производство ленты неизвестно.

Режиссёром картины выступит Грант Спьютор («Дитя робота»), который заменил на данном посту Адама Вингарда — сценариста и режиссёра картины 2024 года. Также в каст войдут Джек О’Коннелл и Делрой Линдо. Детали сюжета ещё неизвестны.

События «Новой империи» разворачиваются после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новой напастью, справиться с которой они смогут, лишь объединившись. Лента заработала в мире $ 571 млн, став самым кассовым фильмом в собственной киновселенной.

Продолжение «Годзиллы и Конга» выйдет 26 марта 2027 года.