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Стартовал второй сезон реалити-шоу «Сокровища императора» от ТНТ

Стартовал второй сезон реалити-шоу «Сокровища императора» от ТНТ
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6 апреля стартовал второй сезон реалити-шоу «Сокровища императора». Первый эпизод проекта уже доступен для просмотра. Новые серии будут выходить каждое воскресенье в 18:00 по Москве.

Ведущими реалити вновь выступили Михаил Галустян и Ольга Бузова. В продолжении звёздным участникам предстоит проходить испытания в парах — за сокровища будут бороться Нюша, Наталья Ионова (Глюк'oZa), Натан, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, Маша Малиновская и Гуф. Каждый выберет себе в союзники родственника или друга.

Согласно правилам, в начале каждого выпуска участники получают карту с маршрутом и заданиями. Задача — первыми прийти к финишу, имея в активе лишь небольшую сумму денег и не имея никаких знаний в китайском языке.

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