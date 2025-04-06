В Fortnite добавили Нигана из «Ходячих мертвецов»

В королевской битве Fortnite стартовал кроссовер с франшизой «Ходячие мертвецы». Разработчики добавили в игру новые виды оружия, контент для Fortnite Creative и другой контент.

Фото: Epic Games

Ко всему прочему, геймеры теперь могут купить скин Нигана, биту Люсиль, рюкзак в виде сумки с головой ходячего и раскраску для оружия. Стоимость комплекта составляет 2000 V-баксов.

Авторы карт в Fortnite Creative уже могут создавать тематический контент, однако сделать его доступным для других игроков смогут только 16 мая. Также геймеры могут населять свои миры ордами ходячих мертвецов.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.