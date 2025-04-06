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Бюджет самой дорогой игры в мире Star Citizen превысил $ 800 млн

Бюджет самой дорогой игры в мире Star Citizen превысил $ 800 млн
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В начале апреля бюджет космического экшена Star Citizen преодолел отметку в $ 800 млн. Самая дорогая игра в мире всё ещё показывает впечатляющие цифры: общее количество зарегистрированных аккаунтов превысило 5,58 млн человек.

Фото: Cloud Imperium Games

Интересно, что бюджет в $ 700 млн Star Citizen преодолела в конце мая 2024 года. Таким образом, космическому симулятору понадобилось 11 месяцев на то, чтобы собрать очередные $ 100 млн.

Несмотря на невероятный бюджет и вовлечённость игроков, разработчики не спешат выпускать игру из альфа-тестирования. Создатели ранее заявляли, что Star Citizen точно не выйдет до 2027 года: к тому времени бюджет проекта может превысить $ 1 млрд.

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